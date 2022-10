P!nk se prépare à lancer une toute nouvelle chanson

P!nk est de retour! La star américaine de 43 ans lancera le 4 novembre prochain une toute nouvelle chanson intitulée Never Gonna Not Dance Again.

« Je veux que ma vie soit une chanson de Whitney Houston (je veux danser!) », a annoncé P!nk sur les réseaux sociaux, en publiant un court extrait instrumental et un visuel de la chanson Never Gonna Not Dance Again, surnommée NGNDA.

On ignore pour l’instant si cette nouveauté précède la sortie d’un nouvel album qui succéderait à Hurts 2B Human paru en 2019 ou encore quel est le lien avec Whitney Houston (son classique I Wanna Dance With Somebody?) mais, une chose est sûre, les fans de P!nk attendent plus de détails avec impatience!

Never Gonna Not Dance Again sera la première nouvelle chanson de P!nk depuis la sortie d’Irrelevant en juillet dernier. Cette nouveauté inattendue avait vu le jour après que la chanteuse eut reçu des critiques haineuses sur Twitter, suite à sa dénonciation de la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus protéger le droit des femmes à l’avortement.

P!nk a par ailleurs annoncé une tournée estivale européenne baptisée The P!nk Summer Carnival qui comprendra une vingtaine de concerts dans sept pays entre le 7 juin et le 16 juillet 2023.