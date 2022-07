Pat Benatar révèle pourquoi elle ne chante plus Hit Me With Your Best Shot

Pat Benatar en a étonné plus d’un en déclarant qu’elle ne chantera plus jamais son classique Hit Me With Your Best Shot sur scène. La chanteuse américaine explique avoir pris cette décision radicale par respect pour les victimes des récentes fusillades aux États-Unis et leurs familles.

« Mes fans font une crise cardiaque en entendant cela mais, je suis désolée, par respect pour les familles des victimes de ces tirs de masse, je ne chanterai plus cette chanson. Je leur dis, si vous voulez l’entendre, rentrez chez vous et écoutez-la! », a déclaré Pat Benatar au quotidien USA Today.

« Oui, le titre de la chanson est ironique mais je dois tracer la ligne. Je ne peux pas dire ces mots à haute voix avec un sourire sur mon visage, je ne peux tout simplement pas. C'est ma petite contribution à la protestation. Je ne vais plus le chanter. Point. », a ajouté la rockeuse de 69 ans.

Écrite par le musicien canadien Eddie Schwartz, Hit Me With Your Best Shot est sortie en 1980 sur le deuxième album de Pat Benatar intitulé Crimes of Passion. Cette chanson s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis et demeure à ce jour l’un des plus grands succès de la chanteuse, avec Love Is a Battlefield et We Belong.