Patrice Michaud publiera un livre pour enfants

Auteur, compositeur, interprète, animateur et maintenant écrivain! Patrice Michaud a prouvé qu’il avait encore des talents cachés en annonçant qu’il lancera le 21 avril son tout premier livre! Intitulé La soupe aux allumettes, cet ouvrage pour enfants sera illustré par Guillaume Perreault.

« En apparence, Lolo est un garçon bien ordinaire. Mais il est investi d’une mission capitale : celle de sauver du monde. Et voilà qu’il tombe sur un dragon qui n’arrive plus à cracher de flammes! Lolo ne reculera devant aucun obstacle pour aider son nouvel ami à retrouver son fameux souffle. L’aventure captivante d’un enfant ingénieux et empathique auquel vous vous attacherez bien vite! », peut-on lire en description de La soupe aux allumettes, dans un communiqué de la maison d’édition jeunesse Fonfon.

En plus de signer son premier bouquin, Patrice Michaud prépare actuellement son quatrième album qui comprendra les extraits Origami, La grande évasion et À qui l’aura, tous les trois dévoilés au cours de la dernière années.

Cet album succédera à Almanach, le plus récent disque de l’auteur-compositeur-interprète de 40 ans paru en février 2017.