Patrick Juvet (Où sont les femmes?) est décédé à 70 ans

Patrick Juvet, une des plus célèbres figures francophones de l’ère disco, est décédé jeudi à l’âge de 70 ans. Né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse, le mannequin et chanteur est devenu célèbre dans les années 70 grâce à son méga-hit Où sont les femmes?, vendu à plus de 250 000 exemplaires.

Même s’il résidait depuis de nombreuses années à Paris, Patrick Juvet se rendait occasionnellement en Suisse, son pays natal, ou encore à Barcelone, où son corps a été retrouvé.

La cause de la mort de Patrick Juvet n’a pas encore été établie mais une autopsie aura lieu pour éclaircir les circonstances du décès de l’artiste qui, selon son agent « avait encore des projets plein la tête », dont la sortie d’un nouvel album en tant que compositeur.

Paru en 1977, Où sont les femmes? figurait sur l’album Paris by Night, composé par Patrick Juvet et écrit par Jean-Michel Jarre. On retrouvait aussi sur ce disque la ballade Les Bleus au cœur qui a connu beaucoup de succès.