Paul McCartney au sommet des ventes de disques aux États-Unis

Les 79 ans bien sonnés de Paul McCartney n’empêchent pas le légendaire musicien d’être toujours aussi populaire! La preuve? McCartney III Imagined, le plus récent album de l’ex-Beatle, trône cette semaine au numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis.

Lancé en versions physiques (CD, vinyle et cassette) le 23 juillet dernier, McCartney III Imagined fait suite à McCartney III, le 18e disque solo de Sir Paul paru en décembre 2020. Constitué de versions remixées des chansons de McCartney III, cet album sorti en avril était auparavant uniquement disponible en téléchargement numérique ou via les services d’écoute en ligne.

Pour McCartney III Imagined, le célèbre chanteur britannique a fait appel à de nombreux collaborateurs, dont Beck, Dominic Fike, Khruangbin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Ed O'Brien, Damon Albarn, Josh Homme, Anderson .Paak et Idris Elba.

Rappelons que Paul McCartney publiera ses mémoires le 2 novembre prochain. Intitulé The Lyrics : 1956 to the Present, ce livre en deux tomes retracera la vie et la carrière de l’ex-Beatle à travers 154 chansons qu’il a composées au cours des 65 dernières années.