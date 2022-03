Pearl Jam en concert à Québec et Ottawa cet automne

Les fans de Pearl Jam seront ravis d’apprendre que leur groupe préféré sera de passage à Québec et Ottawa cet automne, dans le cadre de sa tournée nord-américaine! La formation d’Eddie Vedder montera plus précisément sur la scène du Centre Vidéotron le 1er septembre 2022, puis sur celle du Canadian Tire Centre le 3 septembre.

En plus de Québec et Ottawa, Pearl Jam s’arrêtera dans deux autres villes canadiennes (Hamilton et Toronto) lors de cette tournée de 19 spectacles qui débutera le 3 mai à San Diego. La première partie de ces concerts sera assurée par Pluralone, le projet solo de Josh Klinghoffer, l’ex-guitariste de Red Hot Chili Peppers.

Pearl Jam devait initialement présenter sa tournée nord-américaine en 2020 mais celle-ci avait dû être annulée en raison de la pandémie. Tous les billets préalablement achetés seront honorés lors des prochains spectacles, tandis que la mise en vente des nouveaux billets débutera le 29 mars prochain.

Lors de ces concerts, les membres de Pearl Jam interpréteront notamment les chansons de leur 11e album studio paru en mars 2020. Intitulé Gigaton, ce disque compte 12 chansons, dont Retrograde, Dance of the Clairvoyants et Superblood Wolfmoon.