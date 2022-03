Phil Collins fait ses adieux à la scène après une carrière exceptionnelle

Phil Collins a fait ses adieux à ses fans, samedi soir, lors du dernier concert de la tournée The Last Domino? de Genesis présenté à l'O2 Arena de Londres. Le célèbre chanteur et musicien britannique de 71 ans a ainsi mis fin à une aventure de six décennies en compagnie de ses coéquipiers Mike Rutherford et Tony Banks.

« C'est la dernière étape de notre tournée et c'est le dernier spectacle de Genesis. Après ce soir, nous devrons tous nous trouver de vrais emploi », a déclaré avec humour Phil Collins, devant un public de 20 000 personnes.

En raison de son état de santé précaire, Phil Collins avait dû se contenter de chanter assis sur une chaise durant cette ultime tournée de Genesis plutôt que de s’éclater à la batterie comme il en avait l’habitude.

Depuis 2009, Phil Collins a dû subir deux opérations pour soigner des lésions nerveuses au cou, en plus de souffrir de multiples fractures du pied. C’est donc son fils Nic qui a repris les fonctions de batteur du groupe pour la tournée The Last Domino? qui a débuté le 20 septembre dernier, après avoir dû être reportée en raison de la pandémie.

L’an dernier, Phil Collins a par ailleurs célébré le 40e anniversaire de son album Face Value et de son méga-classique In the Air Tonight.