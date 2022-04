Pitbull et Ringo Starr en concert au Québec en 2022

Deux légendes de la musique seront en spectacle au Québec au cours des prochains mois : Pitbull et Ringo Starr!

Pitbull s’arrêtera au Centre Bell de Montréal le 12 août 2022 dans le cadre de sa tournée Can't Stop Us Now mettant en vedette la chanteuse d’origine australienne Iggy Azalea en première partie.

Les laissez-passer pour ce concert seront mis en vente ce vendredi 15 avril, dès 10 h, mais les fans de Pitbull peuvent aussi gagner leurs billets dès maintenant sur la page Facebook d’iHeartRadio Canada - français!

Le dernier passage dans la métropole du rappeur cubano-américain de 41 ans remonte à 2017, lors d'une tournée conjointe avec Enrique Iglesias. Pitbull devrait par ailleurs nous offrir son 12e album studio d’ici la fin de l’année.

De son côté, Ringo Starr présentera un spectacle le 26 septembre prochain à la Place Bell de Laval, en compagnie de son All Starr Band. Âgé de 81 ans, l’ex-batteur des Beatles a lancé pas moins de deux disques en un an, soit Zoom In et Change The World.

Le mythique musicien britannique s’est aussi récemment associé à la plateforme éducative américaine MasterClass pour donner des cours de batterie en ligne.