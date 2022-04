Plagiat : Ed Sheeran remporte sa bataille judiciaire pour Shape of You

La justice britannique a tranché : Ed Sheeran n’est PAS coupable de plagiat pour son méga-hit Shape of You! La Haute Cour de Londres a débouté mercredi les auteurs-compositeurs Sami Chokri et Ross O’Donoghue qui accusaient le chanteur britannique de 31 ans d’avoir copié leur chanson Oh Why sortie en 2015.

Au cours des dernières semaines, Ed Sheeran avait témoigné en personne devant le tribunal de Londres pour défendre sa réputation, dans cette affaire qui s’étire depuis 2018. Le juge Antony Zacaroli a donné raison à l’auteur-compositeur-interprète et à ses co-auteurs Johnny McDaid et Steve Mac, affirmant qu’ils « n’avaient pas copié, ni délibérément ni inconsciemment, une partie de la mélodie de la chanson Oh Why pour le succès Shape of You ».

« J'ai l'impression que de telles réclamations sont devenues bien trop courantes maintenant et qu’elles sont issues d’une culture où une poursuite est déposée avec l'idée qu'un règlement sera moins cher que de la porter devant les tribunaux, même s'il n'y a aucun fondement à la réclamation. C'est vraiment dommageable pour l'industrie de la composition musicale. Il n'y a qu'un nombre limité de notes et très peu d'accords utilisés dans la musique pop. La coïncidence est inévitable. Cela doit vraiment cesser! », a réagi Ed Sheeran, suite à ce verdict de non-culpabilité.

Premier extrait de l’album Divide (÷), Shape of You a été lancée le 6 janvier 2017. Trois semaines plus tard, cette chanson s’installait au numéro 1 du Billboard Hot 100, un séjour en première place qui allait durer pas moins de 12 semaines! Quant au vidéoclip de Shape of You, celui-ci cumule à ce jour plus de 5,6 milliards de visionnements sur YouTube.

Chanson la plus écoutée en ligne de l’histoire de la musique, Shape of You a aussi grandement contribué à l’énorme succès de l’album Divide (÷), en plus de permettre à Ed Sheeran de recevoir un prix lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards.