Plus de 200 artistes participeront au spectacle de la Fête nationale

Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée co-animeront cette année le grand spectacle de la Fête nationale! Présenté sous le thème Vivre le Québec tissé serré, cet événement annuel sera diffusé à l’antenne des principales chaînes de télévision, dont Noovo, le 24 juin prochain, dès 20 h.

Mis en scène pour une deuxième année consécutive par Jean-François Blais, ce spectacle mettant en vedette plus de 200 artistes sera préenregistré dans le décor enchanteur de la région de Charlevoix, plus précisément au Manoir Richelieu.

Ariane Moffatt, Marie Mai, Vincent Vallières, 2Frères, Les Trois Accords, Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Mario Pelchat, Damien Robitaille, Fred Pellerin, Gregory Charles, France D’amour, Alexandra Stréliski et Guylaine Tanguay font partie des artistes qui monteront sur scène, sous la direction musicale de Scott Price.

Tout comme l’an dernier, le traditionnel spectacle de la Saint-Jean sera télédiffusé en lieu et place des habituels rassemblements de Montréal et de Québec annulés en raison de la pandémie.

« Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à l’étape où nous pouvons nous rassembler en grand nombre, mais je suis certain que nous profiterons de ce rendez-vous télévisuel exceptionnel pour apprécier l’immense talent de nos artistes », a déclaré François Legault, le premier ministre du Québec, par voie de communiqué.

Animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, le spectacle de la Fête nationale 2020 avait été diffusé en direct de l’Amphithéâtre Cogego de Trois-Rivières. Plus de 40 artistes étaient alors montés sur scène, dont Marie Mai, Cœur de pirate, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Roch Voisine, Les sœurs Boulay et Les Trois Accords.