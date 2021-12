Plus de 40 stars dans le nouveau clip My Sweet Lord de George Harrison

Après Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon, un autre classique d’un ex-Beatles célèbre cette année son 50e anniversaire! Cette fois-ci, il s’agit de la chanson My Sweet Lord de George Harrison qui, pour l’occasion, a droit à un tout nouveau vidéoclip officiel regroupant plus de 40 acteurs, comédiens et musiciens, dont Ringo Starr, Fred Armisen, Vanessa Bayer et Mark Hamill.

Réalisé par Lance Bangs, cette vidéo de plus de 7 minutes nous permet de suivre deux agents secrets (Fred Armisen et Vanessa Bayer) qui, à la demande Mark Hamill (Luke Skywalker dans Star Wars) se lancent à la recherche d’un mystérieux objet à travers Los Angeles.

Cette quête les amène à rencontrer des dizaines de personnalités, dont Jeff Lynne du groupe Electric Light Orchestra, Joe Walsh des Eagles, Darren Criss, Jon Hamm, Rosanna Arquette, Reggie Watts, Moshe Kasher, Natasha Leggero, Patton Oswalt et Taika Waititi, ainsi qu’Olivia, l'épouse de George Harrison, et leur fils Dhani.

Lancée aux États-Unis le 23 novembre 1970, My Sweet Lord a décroché le titre de chanson la plus vendue dans le monde en 1971. Le premier hit post-Beatles de George Harrison était extrait d’All Things Must Pass, le troisième album solo du chanteur britannique qui a droit à une version remasterisée et remixée pour ses 50 ans.

Né le 25 février 1943 à Liverpool, au Royaume-Uni, George Harrison est décédé des suites d’un cancer le 29 novembre 2001, à Los Angeles.