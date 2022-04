Post Malone annonce la sortie de l’album Twelve Carat Toothache

C’est maintenant officiel : Post Malone lancera très bientôt son album Twelve Carat Toothache, soit le 3 juin prochain! Le rappeur américain a fait cette annonce sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi les informations véhiculées il y a quelques semaines par son co-manager, Dre London.

« Je veux faire un album qui démontrera aux gens qu'ils ne sont pas seuls durant cette période d'inquiétude et de solitude, et qu'à la fin de la journée, nous avons tous besoin de montrer de l'amour à quiconque sur cette planète », a récemment déclaré le chanteur de 26 ans.

Le quatrième disque studio de Post Malone comptera 12 nouvelles chansons, dont One Right Now, le premier extrait en duo avec The Weeknd.

Twelve Carat Toothache succédera à Hollywood's Bleeding paru en 2019. Ce disque s’était hissé au numéro 1 des ventes grâce aux hits Circles, Wow, Sunflower en collaboration avec Swae Lee et Goodbyes avec Young Thug.

Après avoir chanté au Grand Prix de Miami le 6 mai et au Summer Smash Festival de Chicago le 17 juin, Post Malone entreprendra cet été une tournée en Europe.

En plus des chansons de Twelve Carat Toothache, le rappeur y interprétera ses plus grands succès, ainsi que les pièces Motley Crew et Only Wanna Be With You dévoilées au cours de la dernière année.