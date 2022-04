Post Malone s’apprêterait à lancer son nouvel album

Post Malone devrait lancer son nouvel album aussi tôt qu’au mois de mai! C’est du moins ce qu’a affirmé sur Instagram Dre London, le co-manager du rappeur de 26 ans.

Initulé Twelve Carat Toothache, le quatrième album studio de Post Malone comptera 12 nouvelles chansons, pour un total de 45 minutes de musique. On y retrouvera notamment le premier extrait, One Right Now interprété en duo avec le chanteur canadien The Weeknd.

Twelve Carat Toothache succédera à Hollywood's Bleeding paru en 2019. Ce disque s’était hissé au numéro 1 des ventes grâce aux hits Circles, Wow, Sunflower en collaboration avec Swae Lee et Goodbyes avec Young Thug.

Post Malone entreprendra par ailleurs une tournée en Europe cet été, après avoir chanté au Grand Prix de Miami le 6 mai et au Summer Smash Festival de Chicago, le 17 juin.

Au cours de la dernière année, Post Malone a également dévoilé la chanson Motley Crew, ainsi que sa reprise toute personnelle du classique Only Wanna Be With You du groupe Hootie & the Blowfish.