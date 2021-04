Pourquoi le 11 avril est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 11 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1981, Eddie Van Halen épouse l'actrice Valerie Bertinelli, la co-star du hit de la télé des années 80, One Day at a Time. Les deux s'étaient rencontrés huit mois plus tôt lorsque le frère de Bertinelli amène cette dernière voir un concert de Van Halen à Shreveport en Louisiane.

- En 1961, Bob Dylan joue son premier spectacle à New York. Il joue en ouverture pour John Lee Hooker au Gerde’s Folk City.

- En 2014, Nirvana, Kiss, Daryl Hall and John Oates, et Peter Gabriel sont intrônisés au Temple de la renommée du Rock and Roll.

- En 1966, Buffalo Springfield, le groupe qui avait lancé les carrières de Neil Young, Stephen Stills, Richie Furay et Jim Messina, fait ses débuts au Troubadour à Hollywood.

- En 1967, en revenant des sessions d'enregistrement pour Smile des Beach Boys, un rêve de Paul McCartney l'inspire à écrire l'histoire du film The Magical Mystery Tour.

- En 1992, le groupe Pearl Jam joue à Saturday Night Live.

- En 1977, Alice Cooper joue à Sydney devant 40 000 fans, le plus gros concert rock de l'histoire de l'Australie. Après le spectacle, il est retenu à son hôtel parce qu'un promoteur affirme qu'il avait payé le rockeur pour une tournée australienne en 1975 que Cooper n'avait jamais fait. Les deux finissent par s'entendre après qu'il fut découvert que le promoteur avait également brisé l'entente qu'ils avaient faite.

- En 1994, Oasis lance leur premier single, “Supersonic.” C'est leur premier chanson sur les palmarès aux États-Unis, arrivant au #11 sur le palmarès du rock moderne Billboard.

- En 1970, Peter Green quitte Fleetwood Mac pendant une tournée en Allemagne. Cependant, pour éviter une brèche de contrat, il accepte de terminer la tournée.

- En 1981, le single “Kiss on My List” de Daryl Hall & John Oates passe trois semaines au sommet des palmarès.

- Et en 2002, dans le désert près de Las Vegas, Kid Rock demande en mariage la Canadienne Pamela Anderson, l'ex-femme de Tommy Lee.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio