Pourquoi le 12 février est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 12 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1997, David Bowie reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Elle se trouve près du Hollywood Galaxy Theatre.

- En 1995, Van Halen a son premier album #1, lorsque Balance arrive au sommet des palmarès.

- En 2003, Bob Weir, Mickey Hart et Phil Lesh – les membres survivants de The Grateful Dead – changent leur nom de groupe, de The Other Ones à The Dead.

- En 1977, The Ramones, Tom Petty and the Heartbreakers et Blondie jouent tous au Whisky a Go Go à Los Angeles.

- En 2003, John Densmore, l'ex-batteur des Doors, poursuit ses anciens camarades, Ray Manzarek et Robby Krieger, pour bris de contrat, violation de droits d'auteur et compétition déloyale, après qu'ils aient reformé le groupe avec Ian Astbury de The Cult et Stewart Copeland de The Police, s'appelant The Doors.

- Et en 1997, U2 organise une conférence de presse dans le département de lingerie de magasin Kmart du Greenwich Village à New York pour annoncer leur tournée mondiale PopMart.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio