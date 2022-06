Pourquoi le 12 juin est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 12 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2006, Prince reçoit un prix Webby pour ses accomplissements pour son utilisation "visionnaire" de l'internet. Prince avait été le premier artiste majeur à lancer un album complet, Crystal Ball en 1997, exclusivement sur l'internet.

- En 1985, David Lee Roth confirme qu'il quitte Van Halen.

- En 2005, les membres de Pink Floyd annoncent qu'ils accueillent à nouveau l'ancien bassiste Roger Waters, qui avait quitté le groupe 20 ans plus tôt. Le spectacle, qui a eu lieu en juillet de cette année-là pour le concert Live 8 London, marque la première fois que le groupe joue ensemble depuis la tournée de 1981 pour The Wall.

- En 2006, Korn doit annuler sa tournée européenne, après que le chanteur Jonathan Davis est hospitalisé pour un problème sanguin.

- En 1977, le single #1 au pays est “Dreams” de Fleetwood Mac, de leur album Rumours.

- En 1982, Bruce Springsteen, James Taylor et Jackson Browne sont parmi les artistes qui jouent à Central Park à New York, pour la cause du désarmement nucléaire. 450 000 fans assistent au spectacle.

- Et en 2009, les Beastie Boys jouent ensemble pour la dernière fois. Le spectacle a lieu au festival Bonnaroo Festival. Peu de temps après, Adam “MCA” Yauch sera diagnostiqué avec un cancer.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 12th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio