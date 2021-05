Pourquoi le 14 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 14 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2008, Metallica entame une tournée nord-américaine et européenne de 26 spectacles au Wiltern Theatre à Los Angeles.

- En 2004, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, devient père lorsque sa femme de l'époque, l'actrice Gwyneth Paltrow, donne naissance à une fille qu'ils nomment Apple.

- En 1988, la célébration pour le 40 ans d'Atlantic Records a lieu au Madison Square Garden à New York, au cours de laquelle les membres survivants de Led Zeppelin se réunissent, avec Jason Bonham à la batterie.

- En 1976, Keith Relf, le chanteur des Yardbirds, meurt à l'âge de 33 ans d'un choc électrique qu'il reçoit en accordant une guitare qui était branchée sans voie à la terre. L'accident a lieu chez lui à Londres.

- Et en 2002, We Will Rock You, la pièce musicale qui utilise des chansons de Queen, fait ses débuts dans le West End à Londres.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio