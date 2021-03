Pourquoi le 14 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 14 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1982, un groupe nommé Metallica fait ses débuts sur scène à Radio City à Anaheim en Californie.

- En 2003, Ozzy Osbourne organise une fête pour dire au revoir au bassiste Robert Trujillo, qui quitte le groupe du Prince de la noirceur pour se joindre à Metallica.

- En 1983, Jon Bon Jovi, Richie Sambora et Alec John Such fondent le groupe Bon Jovi.

- En 2005, U2 est intrônisé au Temple de la renommée du Rock and Roll. Les autres groupes à être intrônisés incluent The Pretenders, Buddy Guy, The O’Jays et Percy Sledge.

- En 1971, Janis Joplin a son seul hit au Top 40 avec “Me and Bobby McGee,” qui monte au #1. La chanson de Kris Kristofferson reste au sommet pour deux semaines.

- Et en 1973, Elton John arrive au sommet des palmarès avec “Crocodile Rock.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 14th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio