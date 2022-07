Pourquoi le 15 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 15 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, Elton John passe cinq semaines au sommet des palmarès américains avec l'album "Honky Chateau", son premier au #1. C'est sur cet album qu'on retrouve la chanson "Rocket Man".

- En 2006, Deryck Whibley, le chanteur de Sum 41, épouse Avril Lavigne à Montecito en Californie. Le couple canadien se divorcera quatre ans plus tard.

- En 2004, U2 appele la police après que des voleurs aient pris une copie du prochain album du groupe, intitulé How to Dismantle an Atomic Bomb. Cela se produit lors d'une session de photo en France et le groupe craint que le disque soit piraté, ce qui coûterait des millions de dollars à leur compagnie de disque.

- En 1989, Simply Red a la chanson #1 aux États-Unis avec sa version de “If You Don’t Know Me By Now.”

- En 1999, Bruce Springsteen & The E Street Band entament la partie nord-américaine de leur tournée réunion à East Rutherford au New Jersey.

- En 1998, Aerosmith doit annuler sa tournée après que le batteur Joey Kramer ait eu un accident inusité. Il mettait de l'essence dans sa voiture lorsque le tout s'est enflammé, ruinant le véhicule et lui causant des brûlures au deuxième degré.

- En 1989, Pink Floyd joue un concert gratuit à Venise en Italie. Plus de 200 000 fans viennent voir jouer le groupe, ce qui cause des dommages aux bâtiments et aux ponts environnants.

- En 1978, les Rolling Stones entament un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec l'album Some Girls, leur septième album au #1.

- Et en 2008, John Mellencamp lance leur album Life, Death, Love and Freedom.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio