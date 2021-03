Pourquoi le 15 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 15 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1999, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Billy Joel et Dusty Springfield sont intrônisés au Temple de la renommée du Rock and Roll. Springsteen joue avec le E Street Band pour la première fois en dix ans.

- En 2010, le Temple de la renommée du Rock and Roll intrônise les Stooges, Genesis, Jimmy Cliff, les Hollies et ABBA pendant une cérémonie à New York.

- En 1975, les Doobie Brothers monteront au #1 sur les palmarès avec “Black Water.”

- En 2004, Rust Epique, l'ancien guitariste de Crazy Town, groupe connu pour le hit “Butterfly” en 1999, meurt d'une crise cardiaque chez lui à Las Vegas. Il avait 35 ans.

- En 1986, c'est au tour de Starship d'arriver au sommet des palmarès avec leur hit “Sara.”

- En 1972, Mark Hoppus, le bassiste de Blink-182, naît à Ridgecrest en Californie.

- Et en 1988, Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, entâme sa première tournée solo avec trois spectacles à Osaka au Japon. Pendant son premier spectacle, le chanteur joue des hits et des chansons rares des Stones, avec des chansons solo.

Article original Why March 15th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio