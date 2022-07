Pourquoi le 16 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 16 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2000, Cold a l'album #1 sur les palmarès britanniques avec le premier album du groupe, intitulé "Parachutes". Le disque donne des hits comme "Shiver", "Yellow", "Trouble" et "Don't Panic" et gagnera le Grammy pour Meilleur album de musique alternative en 2002.

- En 2007, les White Stripes jouent leur plus court concert à vie. Il a lieu à St. John's à Terre-Neuve, où Jack White joue un do dièse accompagné par deux coups de batterie par Meg White, au bar George Street.

- En 1966, Eric Clapton forme Cream avec le bassiste Jack Bruce et le batteur Ginger Baker.

- En 2002, Josh Todd, le batteur de Buckcherry, quitte soudainmenet le groupe. Bien qu'ils se soient réunis en 2005, le groupe ne veut pas continuer sans lui.

- En 2014, le guitariste Johnny Winter meurt à l'âge de 70 ans.

- En 1962, les Beach Boys signent avec les disques Capitol.

- Et en 1976, les Allman Brothers Band se séparent à cause de différences artistiques entre Gregg Allman et les autres membres. Ils se réuniront deux ans plus tard.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio