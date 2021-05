Pourquoi le 16 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 16 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1987, U2 passe trois semaines au #1 sur les palmarès américains avec le single "With Or Without You", le premier #1 du groupe aux États-Unis. La troisième chanson de l'album The Joshua Tree, la chanson sera la plus grosse chanson de l'histoire du groupe.

- En 1983, Iron Maiden lance son quatrième album, intitulé Piece of Mind.

- En 2010, Ronnie James Dio, le chanteur d'Elf, de Rainbow, de Black Sabbath, de Heaven & Hell et de Ronnie and Dio, meurt d'un cancer à l'estomac à l'âge de 67 ans.

- En 1969, Pete Townshend de The Who passe une nuit dans une prison de New York après avoir attaqué un homme qui a sauté sur scène pendant leur spectacle. Il n'avait pas réalisé que l'homme était un policier en civil qui essayait d'avertir la foule qu'un feu s'était déclaré.

- En 1984, Ozzy Osbourne est arrêté à Memphis pour inébriété publique sur la rue Beale.

- En 1966, les Beach Boys lancent Pet Sounds.

- En 1970, Crosby, Stills, Nash & Young ont l'album #1 au pays avec Déjà Vu.

- En 2009, Bob Dylan monte au sommet des palmarès avec son 33ème album intitulé Together Through Life.

- Et en 1998, Keith Richards fait une chute chez lui au Connecticut alors qu'il essayait d'atteindre un livre d'art nu. Il se casse quelques cotes ce qui oblige les Rolling Stones à reporter certains spectacles de leur tournée.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio