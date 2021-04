Pourquoi le 17 avril est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 17 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1973, l'album The Dark Side of The Moon de Pink Floyd est certifié or aux États-Unis. Le LP restera sur les palmarès aux États-Unis pendant plus de dix ans et sera l'album rock qui y sera rester pour la plus longue période de tous les temps.

- En 1995, la première de la sixième saison de Unplugged de MTV met en vedette Courtney Love et son groupe, Hole.

- En 1998, Linda McCartney, la femme de Paul McCartney et membre de Wings, meurt à l'âge de 56 ans après un combat de trois ans contre le cancer du sein.

- En 2006, dans un sondage par VH1, une ligne du hit "One" de U2 en 1992 est déclarée Paroles préférées des auditeurs. La ligne dit : “One life, with each other, sisters, brothers.” (Une vie, avec les autres, soeurs, frères.)

- En 2008, Danny Federici, le claviériste de longue date du E Street Band, meurt du cancer à l'âge de 58 ans. Federici avait travaillé avec Bruce Springsteen pendant plus de quatre décennies, jouant dans les premiers groupes de Springsteen comme Steel Mill et Child.

- En 1971, Three Dog Night passe six semaines au #1 sur les palmarès avec le single “Joy To The World.”

- En 1995, après que Bill Berry ait subi une opération au cerveau pour un anévrisme trouvé après que Berry se soit écroulé sur scène pendant un spectacle, R.E.M. annonce que le groupe reprendrait la tournée mondiale Monster. Malgré sa récupération et son retour au groupe, Berry quittera en 1997 pour de bon.

- Et en 1991, Nirvana joue au OK Hotel à Seattle. Les membres jouent une nouvelle chanson pour la première fois en spectacle. Elle s'intitule “Smells Like Teen Spirit.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio