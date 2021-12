Pourquoi le 17 décembre est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 17 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, David Bowie lance son quatrième album, Hunky Dory. L'album avait été enregistré avec tous les membres de ce qui deviendrait l'année suivante le groupe de Ziggy Stadust, les Spiders from Mars. Deux singles sont lancés pour l'album, soit "Changes" et "Andy Warhol" en janvier 1972, et "Life on mars" en juin 73. Bowie considère que c'est un des albums les plus importants de sa carrière.

- En 1986, plus de quatre ans après leur séparation, les Doobie Brothers se réunissent pour un spectacle à Palo Alto en Californie pour un spectacle-bénéfice. Ce spectacle les inspire à entâmer une tournée réunion l'année suivante.

- En 1994, Richie Sambora, le guitariste de Bon Jovi, épouse l'actrice Heather Locklear.

- En 2005, Billboard révèle que U2 a eu la tournée la plus rentable de l'année avec Vertigo, une tournée de 90 spectacles, auxquels plus de trois millions de personnes auront assisté, générant 260 millions de dollars.

- Etn 2012, Billboard nomme les trois meilleures chansons de l'année. “Somebody That I Used to Know” de Gotye, “Call Me Maybe” de Carly Rae Jepsen et “We Are Young" de Fun. recevront cet honneur.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio