Pourquoi le 17 juin est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 17 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2012, Bruce Springsteen joue son plus long concert, qui durera 3 heures et 48 minutes, où il joue 32 chansons au Estadio Santiago Bernabeu à Madrid. Il surpasse ainsi un concert le 31 décembre 1980 au Nassau Coliseum à Long Island à New York, qui avait duré 3h43.

- En 1997, il y a une émeute pendant un concert de Ozzfest à Columbus en Ohio, après qu' Ozzy Osbourne n'ait pu jouer à cause de problèmes de gorge. Des fans enragés cassent des fenêtres, déracinent des arbres et retournent une voiture.

- En 1972, l'album des Rolling Stones Exile on Main Street entame un séjour de quatre semaines au sommet du Billboard 200.

- En 2005, Karl Mueller, le bassiste original de Soul Asylum, meurt chez lui d'un cancer à la gorge à l'âge de 41 ans.

- En 1995, Rod Stewart établit un record au Wembley Stadium en Angleterre, lorsque son concert attire 90 000 fans. Le concert pour Live Aid 10 ans plus tôt n'avait eu que 72 000 fans.

- En 1980, Led Zeppelin entame leur dernière tournée européenne.

- En 1965, les Kinks et Moody Blues font leur débuts aux États-Unis à la Academy of Music à New York.

- En 1976, Blondie lance le premier single du groupe, “X Offender.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio