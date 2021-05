Pourquoi le 17 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 17 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2003, Scott Weiland, le chanteur des Stone Temple Pilots, est arrêté à Los Angeles lorsque la police l'arrête pour conduite avec des phares éteints. De la cocaïne et de l'héroïne sont trouvées dans sa voiture. Il sera relâché après avoir payé un bail de 10 000 $.

- En 1980, le batteur Peter Criss quitte Kiss après que Diana Ross, la copine de Gene Simmons, lui ait dit qu'il avait trop de talent pour le groupe.

- En 2006, Paul McCartney annonce que lui et sa femme, Heather Mills, abandonne le combat pour sauver leur mariage et qu'après quatre ans ensemble, ils se sépareraient.

- Et en 1990, Nirvana joue le dernier spectacle d'une tournée nord-américaine à Boise en Idaho. Le concert sera le dernier avec le groupe pour le batteur Chad Channing. Après avoir joué sur l'album Bleach, Channing choisira de quitter le groupe pour différences artistiques. Il sera remplacé par Dave Grohl en septembre 1990.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio