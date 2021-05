Pourquoi le 18 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 18 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2017, Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden et d'Audioslave, est déclaré mort à 1 h 30 du matin à Détroit. Il s'était ôté la vie entre 23 h 35 et 12 h 15, quelques heures après avoir terminé son dernier spectacle au Fox Theatre.

- En 1985, Simple Minds a la chanson #1 aux États-Unis avec “Don’t You Forget About Me.”

- En 1980, Ian Curtis, le chanteur et guitariste de Joy Division, se pend dans la cuisine chez lui en Angleterre, à l'âge de 23 ans. L'album The Idiot d'Iggy Pop jouait en arrière plan et il avait laissé une note qui dit "En ce moment précis, j'aimerais être mort. Je n'en peux plus."

- En 1966, Bruce Springsteen entame la première journée d'enregistrement avec le groupe The Castiles. Ils terminent la chanson “That’s What You Get” au studio Mr. Music Inc. à Bricktown au New Jersey.

- En 1991, R.E.M. a l'album #1 aux États-Unis avec Out of Time.

- En 2004, la BBC déclare que Jonny Greenwood, le guitariste de Radiohead, sera leur compositeur maison. Dans ce rôle, Greenwood a accès aux archives de la BBC et à l'orchestre de concert de la BBC pour ses compositions.

- En 1967, les Rolling Stones enregistrent “We Love You.” Paul McCartney et John Lennon chantent les parties vocales de fond.

- Et en 1982, Joe Strummer refait surface après avoir fui The Clash en déménageant à Paris pour un mois. Il affirme que sa disparition était due à l'épuisement et à des inquiétudes quant à sa carrière.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio