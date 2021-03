Pourquoi le 18 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 18 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, Neil Young a son seul hit #1 aux États-Unis lorsque “Heart of Gold” arrive au sommet des palmarès.

- En 1975, la version film de Tommy de The Who débute à New York.

- En 2004, Buckethead quitte Guns N’ Roses. Son gérant dit à MTV que le guitariste d'avant-garde était fatigué de l' "inertie" du groupe.

- En 2002, le Temple de la renommée du Rock and Roll intrônise Tom Petty and the Heartbreakers, les Ramones et les Talking Heads.

- En 2001, John Phillips, qui avait aidé à former les Mamas & the Papas, meurt d'une crise cardiaque à Los Angeles à l'âge de 65 ans.

- En 2003, l'ancien bassiste de Metallica Jason Newsted se joint au groupe d'Ozzy Osbourne.

- En 2013, le premier album de David Bowie en une décennie devient le plus vendu de l'année, arrivant au #1 au Royaume-Uni à sa première semaine. The Next Day est le premier #1 du chanteur âgé de 66 ans depuis 'Black Tie White Noise' en 1993 et vend 94 000 copies à sa première semaine.

- Et en 2004, Courtney Love expose ses seins pendant une apparition au Late Show with David Letterman. La chanteuse faisait dos à l'auditoire mais face à l'animateur pendant qu'elle chante “Danny Boy.” Après le spectacle, elle joue un spectacle surprise dans un club à New York , où elle aurait blessé un homme en lançant un microphone dans la foule. Elle sera accusé de voie de fait et mise en danger de la vie d'autrui.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio