Pourquoi le 18 novembre est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 18 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1993, Nirvana enregistre le concert Unplugged à MTV à New York. Le spectacle est enregistré d'un trait, avec ses imperfections, et diffusé un mois plus tard. Nirvana joue des chansons moins connus et des reprises de chansons d'artistes comme The Vaselines, David Bowie, Meat Puppets et Lead Belly. L'album gagne le Grammy pour le Meilleur album de musique alternative en 1996.

- En 1978, Billy Joel atteint le sommet des palmarès avec 52nd Street, son premier album #1.

- En 1970, Led Zeppelin III arrive au sommet des palmarès aux États-Unis et au Royaume-Uni.

- En 1987, Billy Idol a la chanson #1 au pays avec “Mony Mony,” 13 ans après que Tommy James et the Shondells en ait fait un hit.

- En 1994, les Rolling Stones deviennent un des premiers groupes à diffuser un spectacle sur internet.

- En 1993, Eddie Vedder est arrêté en Nouvelle-Orléans pour grabuge après qu'une bataille ait éclaté dans un bar.

- En 1997, Metallica lance ReLoad, la suite de Load.

- Et en 2003, le groupe Blink-182 sort son sixième album, qui sera éponyme, avec une collaboration avec Robert Smith de The Cure.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio