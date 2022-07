Pourquoi le 19 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 19 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, Queen a son troisième album #1 avec "The Game", sur lequel on retrouve le hit "Another One Bites The Dust".

- En 1975, Bruce Springsteen et le E Street Band passent 19 heures en répétition dans un studio à New York, le jour avant le début de leur tournée Born To Run Tour.

- En 1976, Deep Purple se sépare. Les membres se réunissent huit ans plus tard.

- En 1991, Steven Adler, l'ancien batteur de Guns N’ Roses, poursuit le groupe, prétendant qu'ils avaient encouragé son addiction à l'héroïne. Adler avait été renvoyé l'année précédente pour ses problèmes de drogue.

- En 1986, Genesis a la chanson #1 au pays avec “Invisible Touch.” La chanson #2 est “Sledgehammer” par l'ancien chanteur du groupe, Peter Gabriel.

- En 2006, le premier album solo du chanteur de Radiohead Thom Yorke, intitulé The Eraser, débute au #2.

- En 1975, Wings a la chanson #1 au pays avec “Listen to What the Man Said.”

- Et en 2013, Pearl Jam entame une tournée américaine à Wrigley Field à Chicago, pour supporter ler 10e album studio du groupe, intitulé Lightning Bolt, mais les membres du groupe doivent quitter la scène après sept chansons, à cause d'éclairs. Ils reviennent après minuit et finissent leur spectacle pour la foule qui avait attendu que le groupe revienne.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio