Pourquoi le 19 juin est une date importante dans l’histoire du rock

- En 1951, c'est la date de naissance d'Ann Wilson, du groupe rock américain Heart. Avec ce groupe, elle aura un hit avec "Alone", qui sera au #1 aux États-Unis et au #3 au Royaume-Uni. Heart vendra plus de 35 millions de disques dans le monde.

- En 1987, Guns N’ Roses joue pour la première fois au Royaume-Uni, jouant pour une salle bondée au Marquee Club à Londres.

- En 1967, le groupe Jimi Hendrix Experience lance leur single “Purple Haze.”

- En 2003, le premier concert du Lollapalooza Tour mettant en vedette Audioslave et Queens of the Stone Age doit être annulé parce que les organisateurs pensent que la scène de Jane's Addiction serait trop grosse pour le Ionia County Fairgrounds au Michigan.

- En 1982, Asia arrive au sommet des palmarès avec leur premier album éponyme.

- Et en 2012, l'ancien directeur financier de Pearl Jam est accusé de 33 comptes de vols pour avoir volé au moins 380 000 $ au groupe sur plusieurs années, dépendant le tout sur des voyages luxueux, du vin et des traitements de spa.

Article original Why June 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio