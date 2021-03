Pourquoi le 19 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 19 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2001, Aerosmith, Queen, Michael Jackson, Steely Dan et Paul Simon sont parmi les musiciens intrônisés au Temple de la Renommée du Rock and Roll.

- En 1971, le groupe Jethro Tull lance son quatrième album studio, Aqualung.

- En 2002, une agente de bord témoigne au procès du guitariste de R.E.M. Peter Buck pour "rage de l'air." Elle affirme avoir été terrifié à l'idée que le rockeur allait poignarder quelqu'un, après qu'il ait caché un couteau dans sa manche pendant qu'il saccageait l'avion pendant un vol de British Airways. Buck est acquitté.

- En 1970, David Bowie épouse Angie Bowie. Ils divorceront en 1980.

- En 1974, Jefferson Airplane change de nom pour Jefferson Starship.

- En 1982, Randy Rhoads, le guitariste d'Ozzy Osbourne et ancien membre de Quiet Riot, est tué dans un écrasement d'avion. Après avoir conduit pendant une bonne partie de la nuit, le groupe s'arrête près d'un petit aéroport. Le conducteur de l'autobus de tournée, Andrew Aycock, convainc le claviériste du groupe, Don Airey, d'essayer un '55 Beechcraft Bonanza, la balade se termine et l'avion atterit. Aycock amène ensuite Rhoads et Rachel Youngblood pour un autre vol. Il essaie de passer au ras de l'autobus de tournée, mais l'aile gauche accroche l'autobus, ce qui envoie l'avion s'écraser dans une maison avoisinante, où il prend feu. Les trois corps sont irreconnaissables en raison des brûlures et devront être identifiés par leurs empreintes dentaires.

- Et en 2002, les Strokes se battent avec un cadre d'une maison de disques à Paris. L'employé de RCA essayait de convaincre le groupe de faire une apparition pour une émission de télévision, bien que le groupe soit épuisé. Exaspéré, le chanteur Julian Casablancas essaie de le frapper.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio