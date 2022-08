Pourquoi le 1er août est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 1er août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1959, le chanteur de Def Leppard, Joe Elliot, naît à Sheffield en Angleterre.

- En 1987, Bob Seger a son premier #1 avec “Shakedown.”

- En 1971, le Concert for Bangladesh se tient au Madison Square Garden à New York. L'événement est organisé par George Harrison pour venir en aide aux victimes de la famine et de la guerre dans ce pays d'Asie. Des artistes comme Bob Dylan, Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston et d'autres encore viennent y jouer. L'album triple du concert gagnera le Grammy pour Album de l'année.

- En 1981, Rick Springfield débute un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec sa chanson “Jessie’s Girl.”

- En 1980, Def Leppard font leur début sur scène aux États-Unis, ouvrant pour AC/DC à New York.

- En 1985, Starship lance le single “We Built This City.” La ville, il s'avère, a en effet été construite par le rock and roll.

- Et en 1981, MTV fait ses débuts en ondes avec la vidéo de la chanson “Video Killed the Radio Star” des Buggles.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio