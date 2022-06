Pourquoi le 1er juin est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 1er juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, David Bowie lance son premier album éponyme.

- En 1967, les Beatles lancent leur album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Il sera certifié or dès sa première journée en magasin.

- En 2005, Jack White des White Stripes épouse la mannequin Karen Elson, qui aavait joué dans le vidéo du groupe pour la chanson “Blue Orchid.” White et Elson se marient dans un canoe qui flotte au point où l'Amazone et les rivières Rio Negro et Solimones se rencontrent.

- En 1973, Paul McCartney & Wings lance le hit “Live and Let Die” du film James Bond du même nom.

- En 1976, les Runaways lancent leur premier album éponyme.

- En 2005, Audioslave arrive au sommet des palmarès avec le deuxième album du groupe, intitulé Out of Exile.

- En 1998, Scott Weiland, le chanteur des Stone Temple Pilots, qui avait été arrêté trois ans plus tôt pour possession de cocaïne et d'héroïne , est arrêté à nouveau pour possession de drogues à New York. Il avait 100 $ d'héroïne sur lui et est accusé pour possession criminelle d'une substance contrôlée.

- En 1968, Simon & Garfunkel commence un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec le single “Mrs. Robinson.”

- Et en 1992, Rod Stewart et sa femme, la mannequin Rachel Hunter, ont leur premier enfant ensemble, une fille nommée Renee.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio