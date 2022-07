Pourquoi le 2 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 2 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, plusieurs personnes sont blessées lors d'un concert de Guns N’ Roses près de St-Louis au Missouri après que le chanteur Axl Rose quitte la scène, fâché par un membre de la foule qui tenait une caméra. Il y a émeute et le chanteur est accusé d'assaut au troisième degré et d'avoir causé des dommages. Il ne se rend qu'un an plus tard. 50 personnes sont blessés et 15 fans sont arrêtés.

- En 2005, des concerts Live 8 sont tenus dans 10 villes dans le monde pour conscientiser les citoyens au problème de la pauvreté en Afrique. Plusieurs artistes connus participent à l'événement, dont U2, Paul McCartney, Green Day, Linkin Park et plusieurs autres. L'événement est également marqué par la réunion de Roger Waters et de Pink Floyd, qui étaient en chicane depuis presque deux décennies.

- En 1981, le groupe Foreigner lance son album 4. Il produira des hits comme “Juke Box Hero,” “Urgent” et “Waiting for a Girl Like You.”

- En 1980, Bob Weir et Mickey Hart, tout deux membres du Grateful Dead, sont arrêtés, étaient suspectés d'avoir commencé une émeute lorsqu'ils ont tenté d'interférer avec une saisie de drogues à la San Diego Sports Arena.

- Et en 1979, Sony lance le Walkman, le premier lecteur cassettes portable.

Article original Why July 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio