Pourquoi le 2 juin est une date importante dans l'histoire du rock

- En 1978, Bruce Springsteen lance Darkness on the Edge of Town, la suite tant anticipé à l'album Born to Run sorti en 1975.

- En 1989, Bill Wyman, le Rolling Stone alors âgé de 52 ans, épouse secrètement Mandy Smith, âgée de 19 ans. Les quatre autres Stones sont présents. Le mariage durera 17 mois.

En 1993, Aerosmith entame leur tournée Get a Grip, qui comprendra 159 concerts.

- En 1978, Thin Lizzy lance l'album double live, Live and Dangerous.

- En 1973, Paul McCartney est au sommet des palmarès, pour son album Red Rose Speedway avec Wings, qui restera au #1 trois semaines, alors que sa chanson “My Love” entame un séjour de quatre semaines au sommet du Hot 100.

- Et en 2005, Alex Kapranos, le chanteur de Franz Ferdinand, est arrêté par la police russe, qui croit qu'il est un espion. Le rockeur voyageait sous son vrai nom de famille, Huntley, nom qu'il partage avec un agent du MI6 qui avait volé des secrets russes dans les années 90. Kapranos sera libéré, après avoir fait remarqué la différence d'âge de 13 ans entre lui et l'espion.

Article original Why June 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio