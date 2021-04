Pourquoi le 20 avril est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 20 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, le groupe Deep Purple fait ses début à Tastrup au Danemark.

- En 1992, A Concert for Life a lieu au Wembley Stadium à Londres, en hommage à Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Le concert cherche également à conscientiser sur le problème du SIDA. Des artistes comme Elton John, Roger Daltrey, Tony Iommi, David Bowie, James Hetfield, Robert Plant, Axl Rose, Slash et d'autres y participent.

- En 1993, Aerosmith lance le 11e album du groupe, Get A Grip, qui sera leur album le plus vendu.

- En 1991, Steve Marriott, des groupes Small Faces et Humble Pie, meurt dans un incendie chez lui à Essex en Angleterre, à l'âge de 44 ans.

- En 1987, la police de Rhode Island arrête un adolescent accusé d'avoir arraché la tête d'un hamster avec ses dents, en hommage à son héro, Ozzy Osbourne.

- Et en 2002, Dave Grohl et Krist Novoselic demandent à une cour de Seattle de s'assurer de la stabilité mentale de Courtney Love et de les aider à résoudre une dispute quant à la propriété des droits liés aux enregistrements de Nirvana. Les deux décrivent Love comme étant "irrationnelle, égoïste, impossible, et imprévisible" et affirment qu'un contrat devait être déclaré invalide, puisque Courtney était sous l'influence de la drogue lors de sa signature.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio