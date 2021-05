Pourquoi le 20 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 20 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1997, les Foo Fighters lancent leur deuxième album, intitulé The Colour and the Shape.

- En 2000, Scott Weiland, le chanteur des Stone Temple Pilots, épouse la mannequin Mary Forsberg. En plus des autres membres de STP, on trouve Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, parmi les invités.

- En 1966, Pete Townshend et Roger Daltrey en ont assez d'attendre que John Entwistle et Keith Moon se présentent pour un concert, décidant de monter sur scène avec le bassiste et le batteur du groupe local qui avait ouvert pour eux. Lorsque Entwisle et Moon arrivent, il y a une bagarre, lors de laquelle Townshend frappe Moon à la tête avec sa guitare. Entwisle et Moon quitte le groupe, mais reviendrons une semaine plus tard.

- En 1995, Don Henley des Eagles épouse Sharon Summerall. Pendant la cérémonie, Tony Bennett, Billy Joel, Sting et Bruce Springsteen, tous amis célèbres de Henley, prennent la scène.

- En 1997, U2 cause des problèmes de circulation à Kansas City au Missouri, après qu'ils aient payé pour faire fermer 5 voies d'autoroute pour filmer leur vidéo pour “Last Night on Earth.” Pendant le tournage, une Cadillac qui passait est rentrée en collision avec une fenêtre en essayant d'éviter un caméraman.

- En 2006, Tool ont l'album #1 au pays avec 10,000 Days.

- En 1998, Bill Ward, le batteur de Black Sabbath, est amené à l'hôpital après qu'il ait fait une crise cardiaque pendant une répétition de groupe.

- En 2007, Scott Stapp, l'ancien chanteur de Creed, est arrêté chez lui en Floride et accusé d'assaut après une dispute maritale.

- En 2001, Bono, le chanteur d'U2, et sa femme Ali ont un garçon, qu'ils nomment John Abraham.

- En 2012, Robin Gibb des Bee Gees meurt du cancer à l'âge de 62 ans.

- En 1978, “With A Little Luck” de Paul McCartney et Wings est la chanson #1 aux États-Unis. C'est le sixième #1 solo de l'ancien Beatle.

- En 1980, Joe Strummer de The Clash est arrêté après un concert à Hamburg en Allemagne, où il aurait supposément frappé un membre de foule avec sa guitare. Il sera relâché après qu'un test d'alcool ait donné un résultat négatif.

- Et en 2013, Ray Manzarek, le claviériste des Doors, meurt à l'âge de 74 ans du cancer.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio