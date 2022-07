Pourquoi le 21 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 21 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1987, les membres de Guns N’ Roses sortent leur premier album, Appetite for Destruction.

- En 1990, Roger Waters, l'ex-membre de Pink Floyd, monte une production de son opéra rock The Wall à Berlin.

- En 1971, Black Sabbath sort le troisième album du groupe, intitulé Master of Reality.

- En 1973, Jim Croce arrive au #1 sur les palmarès avec le single “Bad, Bad Leroy Brown” et y restera pour deux semaines.

- En 1998, les Beastie Boys commencent une tournée à Seattle pour supporter leur cinquième album, Hello Nasty.

- Et en 1994, les membres d'Oasis jouent leur tout premier spectacle nord-américain. Il a lieu lors du New Music Seminar à New York.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

