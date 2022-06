Pourquoi le 22 juin est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 22 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1970, Led Zeppelin est à Reykjavik en Islande, le seul voyage du groupe dans ce pays. Le chanteur Robert Plant aurait été inspiré par le voyage lorsqu'il écrira "Immigrant Song".

- En 1981, Mark Chapman plaide coupable au meurtre de John lennon. Il sera condamné à 20 ans de prison.

- En 1993, Ozzy Osbourne change encore d'idée quant à sa retraite, déclarant qu'il se joint à Black Sabbath pour une autre tournée.

- En 1968, le Jeff Beck Group, avec Rod Stewart, fait ses débuts aux États-Unis au Fillmore East à New York.

- Et en 2004, des organisateurs annoncent que le festival Lollapalooza, qui devait avoir Morrissey, les Pixies et String Cheese Incident en tête d'affiche, doit être annulé à cause de ventes de billets décevantes.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio