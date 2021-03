Pourquoi le 22 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 22 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, Polygram Records annonce officiellement que Tears For Fears se séparent et que Roland Orzabal continuera d'utiliser le nom du groupe. Pendant leur carrière, ils avaient eu 15 singles dans le Top 40 au Royaume-Uni et deux au #1 aux États-Unis. Ils se réuniront en 2004.

- En 2004, Marilyn Manson demande sa copine de longue date, l'artiste burlesque Dita Von Teese, en mariage.

- En 1975, Physical Graffiti de Led Zeppelin passe six semaines au sommet du Billboard200. C'est le quatrième album du groupe au #1 et vend un million de copies à sa première journée.

- En 1967, le groupe The Who joue son premier spectacle en terre américaine. Il a lieu au Paramount Theater à New York.

- En 1980, “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd est la chanson #1 aux États-Unis.

- En 2004, les utilisateurs Yahoo déclarent qu'Ozzy Osbourne sera la personne qui accueillera les extra-terrestres sur Terre.

- En 1971, le Allman Brothers Band au complet et ses employés de tournée sont arrêtés pour possession d'héroïne et de marijuana en Alabama.

- En 1986, Heart a la chanson #1 avec “These Dreams,” le premier single du groupe à arriver au sommet des palmarès.

- Et en 2003, Axl Rose, le chanteur de Guns N’ Roses, envoie une mise en demeure à The Offspring qui avaient annoncé leur prochain album s'appelerait Chinese Democrazy (You Snooze You Lose), un jeu de mot avec Chinese Democracy, le nom de l'album de G'n'R qui tardait à venir.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 22th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio