Pourquoi le 23 mai est une date importante dans l'histoire du rock

- En 1991, le photographe Michael Lavine prend ce qui deviendra les photos promotionnelles de l'album Nevermind de Nirvana aux studio Jay Aaron à Los Angeles. L'idée de la couverture montrant un bébé nageant est venue après que Kurt Cobain et Dave Grohl aient vu un documentaire sur les bébés nés dans l'eau. La photo sera prise par Kirk Weddle. Plusieurs bébés ont été essayés mais ce sera Spencer Eldon, alors âgé de 5 mois, qui fut la meilleure.

- En 2000, Oasis annonce par un mémo de presse que Noel Gallagher a quitté la tournée européenne du groupe. Les rumeurs veulent que c'est le résultat d'une chicane avec son frère et chanteur du groupe Liam, sur la question de son abus d'alcool.

- En 1970, McCartney, le premier album solo de Paul McCartney, entame un séjour de trois semaines au sommet des palmarès.

- En 2002, le groupe U2 est parmi les gagnants des 47e prix Ivor Novello, pour Meilleure chanson avec “Walk On."

- En 2000, Billy Corgan annonce que les Smashing Pumpkins se sépareraient officiellement à la fin de l'année, expliquant que lui et son groupe étaient fatigués de devoir "se battre contre les Britneys de ce monde."

- En 1970, The Grateful Dead jouent pour la première fois à l'extérieur des États-Unis. Leur spectacle au Hollywood Rock Festival en Angleterre durera quatre heures.

- Et en 1971, les membres originaux du groupe Iron Butterfly, connus pour leur hit “In-a-Gadda-Da-Vida,” se séparent.

Article original Why May 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio