Pourquoi le 23 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 23 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1985, Billy Joel épouse la mannequin Christie Brinkley. Le couple se séparera neuf ans plus tard.

- En 1979, Van Halen lance l'album Van Halen II.

- En 1985, John Fogerty, l'ancien chanteur de Creedence Clearwater Revival, arrive au sommet des palmarès avec son album solo, Centerfield.

- En 1997, l'album de U2 Pop est #1 sur les palmarès et en 2003, ils feront leur début aux Oscars, jouant pendant la 75e cérémonie des Academy Awards. Ils interprètent la chanson pour laquelle ils avaient été nominés, “The Hands that Built America,” du film The Gangs of New York.

- Et en 1991, R.E.M. ont leur premier album #1 au Royaume-Uni avec leur septième LP, Out of Time.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 23th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio