Pourquoi le 24 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 24 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1982, Survivor entame un séjour de six semaines au sommet des palmarès avec le single “Eye of the Tiger,” de la bande sonore de Rocky III. Le groupe gagnera un Grammy pour Meilleur performance rock pour la chanson.

- En 1990, une poursuite est intenté contre Judas Priest à Rena. Le groupe est accusé d'avoir mis des messages subliminaux sur leur album Stained Class qui auraient mené deux jeunes fans à essayer de se suicider. Le groupe sera jugé innocent.

- En 1978, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, mettant en vedette Peter Frampton, ouvre à New York.

- En 1993, les membres de U2 passent deux semaines au #1 sur les palmarès avec l'album ZooRopa, le quatrième album du groupe à atteindre le sommet des palmarès.

- En 1997, la police donne une mise en garde officielle à Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, après qu'il est admis avoir causé des dommages criminels. Le rockeur avoue avoir attrapé un cycliste de la fenêtre de sa voiture, conduite par un chauffeur, et d'avoir cassé les lunettes de soleil de la victime.

- Et en 2005, le festival Lollapalooza prend fin, après des performances par des artistes comme Weezer, The Killers, Arcade Fire, The Black Keys, Death Cab for Cutie, Satellite Party, The Pixies, The Kaiser Chiefs, Widespread Panic, Dinosaur Jr., Cake et plusieurs autres.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio