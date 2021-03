Pourquoi le 24 mars est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 24 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1962, Mick Jagger et Keith Richards jouent ensemble pour la première fois sous le nom de Little Boy Blue and the Blue Boys.

- En 1991, The Black Crowes se voient retirés leur place comme grope en ouverture pendant la tournée de ZZ Top, parce qu'ils critiquent constamment Miller Beer, le commanditaire de la tournée.

- En 1986, le groupe Van Halen lance l'album 5150.

- En 2002, Jacoby Shaddix de Papa Roach est l'heureux père d'un bébé garçon qu'il nommera Makaile Cielo Shaddix.

- Et en 2001, une partie de l'autoroute 19 à Macon dans l'État de la Géorgie est renommée le Boulevard Duane Allman. Elle se trouve près de l'endroit où le guitariste du Allman Brothers Band avait perdu la vie en 1971 à l'âge de 24 ans dans un accident de moto .

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio