Pourquoi le 25 juillet est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 25 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- In 1980, AC/DC lancent le sixième album international du groupe, intitulé Back in Black. C'est le premier depuis la mort du chanteur Bon Scott. Il montera au #4 sur les palmarès. L'album se vend à près de 49 millions de copies dans le monde, en faisant le deuxième album le plus vendu de l'histoire, et l'album hard rock ou heavy metal le plus vendu.

- En 1980, Kiss présente son nouveau batteur, Eric Carr, au Palladium à New York. Plutôt que de se maquiller en faucon, il prend l'allure d'un renard.

- En 1969, le Canadien Neil Young joue avec Crosby, Stills & Nash pour la première fois. C'est lors d'un concert au Fillmore East à New York.

- En 1999, les Red Hot Chili Peppers jouent "Fire" de Jimi Hendrix à Woodstock 1999, pendant que des fans allument des feux et y jettent des clôtures de sécurité et des morceaux des kiosks commerciaux.

- En 1989, les Beastie Boys lancent leur deuxième album Paul’s Boutique, dont le nom est inspiré par un magasin à Brooklyn.

- En 1981, Air Supply sont au #1 avec la chanson “The One That You Love.”

- Et en 2006, Metallica met quatre albums en vente sur iTunes. Après avoir mené l'assaut contre le service de partage de fichiers Napster, le groupe permet aux fans de télécharger Kill ‘Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets et …And Justice for All.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio