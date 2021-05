Pourquoi le 25 mai est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 25 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, Simon and Garfunkel ont leur deuxième album au #1 avec Bookends, où l’on trouve des hits comme “A Hazy Shade of Winter,” “At the Zoo,” “Fakin’ It” et “Mrs. Robinson.”

- En 1983, Dio lance leur album Holy Diver.

- En 1996, Bradley Nowell, le chanteur de Sublime, meurt d’une surdose d’héroïne dans une chambre d’hôtel à San Francisco. Il avait 28 ans.

- Et en 1974, Rick Wakeman devient le premier membre de Yes à avoir un album hit au #1 au Royaume-Uni. C’était Journey to the Centre of the Earth.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

