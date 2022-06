Pourquoi le 26 juin est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 26 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1955, Mick Jones naît en Angleterre. Il sera le guitariste et chanteur du groupe The Clash, qui auront du succès avec "London Calling" en 1979, qui montera au #11, et "Rock The Casbah" en 1982, qui atteindra le #8. Il aura finalement un single au #1 au Royaume-Uni en 1991 avec "Should I Stay Or Should I Go", bien que la chanson soit d'abord sortie en 1982.

- En 1970, le groupe canadien The Guess Who ont la chanson #1 aux États-Unis avec “American Woman.”

- En 2003, les légendes du Deep Purple sont inondés de courriels après avoir annoncé que leur nouvel album s'intitulerait Bananas. Les fans sont agaçés par le nom ridicule.

- En 2000, Oasis publie une déclaration annonçant que Noel Gallagher quittait la tournée européenne du groupe. Les rumeurs veulent qu'il se chicanait avec son frère, Liam, sur la question de sa consommation d'alcool.

- En 1977, les Eagles arrivent au sommet des palmarès avec l'album Hotel California.

- En 2005, Nine Inch Nails est le dernier groupe à jouer au festival Coachelle en Californie. New Order et The Bravery ont joué plus tôt ce jour-là.

- Et en 2012, The Offspring lancent leur neuvième album studio intitulé Days Go By.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio