Pourquoi le 26 mai est une date importante dans l'histoire du rock :

- En 1971, Don McLean enregistre « American Pie », la chanson qui définira sa carrière.

- En 1972, Mott the Hoople étaient prêts à se séparer lorsque David Bowie leur permet d’enregistrer deux chansons qu’il a écrite. Bien qu’ils refusent « Suffragette City », ils prendront « All the Young Dudes », qui deviendra leur plus gros hit, ravivant leur carrière.

- En 2004, quelques jours après être arrivés dans la République Démocratique du Congo pour y filmer un documentaire sur le pays ravagé par la guerre, le groupe canadien Sum 41 doivent être évacués de leur hôtel lorsque les combats reprennent. Ils sont sauvés par le soldat de maintien de la paix Chuck Pelletier, ce qui les mènera à nommer leur troisième album Chuck en son honneur.

- Et en 2004, Gavin Rossdale, le chanteur de Bush, et sa femme, Gwen Stefani de No Doubt, deviennent parents pour la première fois lorsqu’ils accueillent leur fils, nommé Kingston James McGregor Rossdale.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio