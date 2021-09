Pourquoi le 26 septembre est une date importante dans l'histoire du rock

C’est le 26 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, The Clash lance le premier single du groupe aux États-Unis. Ce cover de “I Fought the Law” des Bobby Fuller Four n’a pas perçé les palmarès à sa sortie.

- En 1981, Bruce Dickinson, l’ex-chanteur du groupe Samson, se joint à Iron Maiden.

- En 1995, AC/DC lance le 12e album studio du groupe, Ballbreaker, produit par Rick Rubin.

- En 2000, Good Charlotte lance le premier album du groupe, intitulé simplement Good Charlotte.

- En 1999, Deep Purple joue au Royal Albert Hall à Londres, accompanié par le London Symphony Orchestra. Le spectacle devient un album live l’année suivante.

- Et en 2004, Green Day a son premier album #1 au Royaume-Uni, lorsque American Idiot atteint le sommet des palmarès britannique.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio